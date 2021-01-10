Скончался заслуженный работник пожарной охраны Самарской области Александр Жарков

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В субботу, 9 января, на 76-м году скоропостижно ушел из жизни заслуженный работник пожарной охраны Самарской области, полковник внутренней службы в отставке Александр Васильевич Жарков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.