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Общество

Скончался заслуженный работник пожарной охраны Самарской области Александр Жарков

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 января, на 76-м году скоропостижно ушел из жизни заслуженный работник пожарной охраны Самарской области, полковник внутренней службы в отставке Александр Васильевич Жарков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Александр Васильевич прошел путь от инспектора отдела службы и подготовки управления пожарной охраны до начальника Управления Государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел по Самарской области.

Являясь ветераном Государственной противопожарной службы, Александр Жарков принимал активное участие в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, сотрудников и работников подразделений пожарной охраны, внес личный весомый вклад в дело укрепления и становления пожарной охраны Самарской области.

Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области искренне соболезнует родным и близким Александра Васильевича.

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