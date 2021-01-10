Скончался заслуженный работник пожарной охраны Самарской области Александр Жарков

В субботу, 9 января, на 76-м году скоропостижно ушел из жизни заслуженный работник пожарной охраны Самарской области, полковник внутренней службы в отставке Александр Васильевич Жарков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Александр Васильевич прошел путь от инспектора отдела службы и подготовки управления пожарной охраны до начальника Управления Государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел по Самарской области.
Являясь ветераном Государственной противопожарной службы, Александр Жарков принимал активное участие в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, сотрудников и работников подразделений пожарной охраны, внес личный весомый вклад в дело укрепления и становления пожарной охраны Самарской области.
Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области искренне соболезнует родным и близким Александра Васильевича.