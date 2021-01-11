16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Грабитель сорвал с пальца тольяттинки кольцо и убежал Жительница Тольятти убила мать и покончила с собой В Самаре на автоледи завели уголовное дело за нетрезвое вождение Сызранец стащил ключи от квартиры соседки и обокрал ее Ранее судимого тольяттинца подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков

Преступления Происшествия

Грабитель сорвал с пальца тольяттинки кольцо и убежал

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти обратилась жительницы Комсомольского района: неизвестный похитил у нее ювелирные украшения стоимостью 8,5 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка рассказала, что мужчина проник в ее квартиру под предлогом продажи постельных принадлежностей. Он отвлек хозяйку, предлагая ей самостоятельно рассмотреть товар — подушки и одеяла. Осмотрев жилище, мужчина внезапно с силой сорвал с ее пальца кольцо и убежал.

Женщина проверила шкатулку с украшениями. Ювелирных изделий в ней не оказалось.

Проведя ряд спецмероприятий, полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летий местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". 

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Часть похищенных украшений изъята и в ближайшее время будет возвращена законной владелице.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31