Грабитель сорвал с пальца тольяттинки кольцо и убежал

В полицию Тольятти обратилась жительницы Комсомольского района: неизвестный похитил у нее ювелирные украшения стоимостью 8,5 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка рассказала, что мужчина проник в ее квартиру под предлогом продажи постельных принадлежностей. Он отвлек хозяйку, предлагая ей самостоятельно рассмотреть товар — подушки и одеяла. Осмотрев жилище, мужчина внезапно с силой сорвал с ее пальца кольцо и убежал.

Женщина проверила шкатулку с украшениями. Ювелирных изделий в ней не оказалось.

Проведя ряд спецмероприятий, полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летий местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Часть похищенных украшений изъята и в ближайшее время будет возвращена законной владелице.