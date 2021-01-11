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Преступления Происшествия

Судимый тольяттинец незаконно прописал у себя 39 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские правоохранители выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В октябре 2020 года безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу, незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан по месту своего проживания в многоквартирном доме на ул. Ленина в Центральном районе. При этом он не собирался предоставлять им жилье для проживания.

Полиция предупредила афериста об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но он проигнорировал предупреждения.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что данную услугу он оказал за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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