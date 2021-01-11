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Общество

В понедельник вечером Самара встала в 10-балльных пробках

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 11 января поисковик "Яндекс" обозначил на карте Самары 10-балльный уровень пробок, большинство основных дорог города окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

Если в старой части Самары дорожная ситуация выглядела достаточно благополучно, там проблемы с движением имелись на ул. Фрунзе от ул. Венцека до ул. Льва Толстого, то в центральной части города движение транспорта было серьезно затруднено. На ул. Полевой затор начинался от ул. Галактионовской и продолжался до ул. Мичурина. Ул. Клиническая была заполнена транспортном от ул. Больничной до ул. Чернореченской, по которой двухсторонняя пробка продолжалась до ул. Киевской, и по ней — до ул. Тухачевского. Движение в обе стороны было затруднено на ул. Дачной от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. Также движение автомобилей было местами осложнено на Московском шоссе, пр. Масленникова, на ул. Революционной от ул. Мичурина до ул. Гагарина. Пробки были отмечены на пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ташкентской, ул. Ново-Вокзальной, ул. Стара-Загора, ул. Ново-Садовой и других магистралях. Дорожная ситуация в Самаре стала разряжаться ближе к 19:00, когда уровень пробок снизился до девятого, а потом и до восьмого.

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