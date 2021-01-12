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Общество

Из Тольятти в Жигули стартует пятый зимний пресс-тур проекта "Поехали!"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 января, состоится пятый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров "Поехали! Зимний отдых в Самарской области", организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

В этот раз представители средств массовой информации посетят вейкборд клуб "Сила - Ветра", где им представят зимнюю программу, организуют мастер-классы по сноукайтингу и виндсерфингу, а также устроят показательные выступления.

Далее участники пресс-тура направятся в клуб конного туризма "Степное поле". Гостям презентуют школу верховой езды, предложат покататься на санях и лошадях, угостят вкусным обедом.

Пресс-туры в рамках "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" осуществляются каждую неделю на протяжении всей зимы 2020–2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

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