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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре хотят реконструировать проспект Кирова и Московское шоссе к 2035 году

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируется реконструировать проспект Кирова на участке от мостового перехода до Заводского шоссе, а также Московское, Волжское и Красноглинское шоссе. Об этих планах сообщает РОСДОРНИИ в презентации проекта мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Самаро-Тольяттинской агломерации. Документ планируется представить на ближайшем заседании Градостроительного совета при губернаторе.

Фото: презентация РосдорНИИ

Согласно информации РОСДОРНИИ, до 2024 г. планируется построить 32,9 км дорог, до 2035 г. — 127,7 км. Объемы реконструкции составят 37,6 км и 322,7 км, соответственно. Также в презентации сообщается о необходимости строительства двух новых мостовых переходов и реконструкции 10 действующих — к 2035 году.

Что касается реконструкции проспекта Кирова, то ее предполагается провести к 2035 г., как и реконструкцию Московского шоссе, а также строительство участка ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

О реконструкции пр. Кирова и его расширении до шести полос речь шла в 2014 г., тогда даже были объявлены торги на первый этап работ, однако заказ в итоге был отозван, а в конце 2019 г. власти заявили, что на ближайшее время планов по расширению этой улицы у них нет.

Проект планировки продления ул. Авроры правительство Самарской области утвердило в ноябре 2020 года — согласно разработанной схеме, дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором. Проектная документация для строительства дороги разрабатывается ЗАО "Петербургские сети". Протяженность дороги должна составить 2,5 км.

В ближайшее время — к 2023 г. — проект РОСДОРНИИ предполагает также провести реконструкцию ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до пр. Кирова и строительство транспортной развязки в районе пересечения с ул. Советской Армии.

Как сообщалось ранее, к реконструкции ул. Ново-Садовой власти планируют приступить уже в 2021 году. Общий объем затрат на эти работы составит около 4 млрд рублей.

Кроме того, мероприятия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самаро-Тольяттинской агломерации предусматривают реализацию одного из самых долгоиграющих проектов Самары — строительство пр. Карла Маркса (в три этапа до 2035 г.), а также строительство Южной обводной дороги от ул. Водников до Южного шоссе (2021, 2035 гг.), реконструкцию Красноглинского шоссе (2025, 2035 гг.), реконструкцию Волжского шоссе (2025, 2035 гг.).

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