Тольяттинка придумала нападение на себя, чтобы 1 января не ходить на работу

В полицию Тольятти рано утром 1 января обратилась 51-летняя женщина, которая сообщила полицейским, что подверглась нападению двух неизвестных ей мужчин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую.

Женщина пояснила, что утром она шла на работу в одно из частных охранных предприятий города, когда двое неизвестных мужчин попытались вырвать у нее сумку, однако не смогли этого сделать.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер наблюдения, расположенных на зданиях в непосредственной близости от места происшествия и по маршруту передвижения потерпевшей. И выяснили, что в указанных заявительницей обстоятельствах преступные деяния в отношении нее не совершались.

Ранее судимая за сбыт поддельных денег женщина созналась оперативникам, что никакого грабежа не было. Историю с похищением сумки она придумала, чтобы не ходить на работу 1 января.

В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложный донос". В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.