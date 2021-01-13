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Экология Общество

Александр Хинштейн намерен организовать проверки полигона в п. Шмидта

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намерен организовать проверки полигона в п. Шмидта, куда, по заявлению местных жителей, свозят снег.

В Twitter самарцы просят "провести проверку соблюдения природоохранного законодательства и выполнения санитарных норм при сбросе снега на полигон в п. Шмидта - талые воды с высоким содержанием химвеществ весной стекают в реку".

"Фото полигона. Белое это выжженная земля"

"Насколько вообще законно наличие такого полигона в природоохранной зоне водного объекта? Где программа по оздоровлению Волги? Площадки временного складирования снега не должны размещаться в водоохранной зоне водных объектов. Все временные снегоприемные пункты должны быть огорожены, иметь обваловку и ливнестоки для отвода талых вод в ливневую канализацию. Эти требования соблюдаются на полигоне в п. Шмидта? Пробки из Камазов на полигон, который находится на берегу р. Самары в водоохранной зоне, возле ж/д моста! Ул. Перовская п. Шмидта!", - пишет автор претензии.

Александр Хинштей ответил: "Безобразие полнейшее. Проверки будут инициированы".

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