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Общество

В Самарской области возбуждено 81 административное дело из-за плохой расчистки дорог

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 10 января сотрудники Госавтоинспекции возбудили 81 административное дело о нарушениях в содержании автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В первую декаду нового года выявлены различные недостатки зимнего содержания автодорог региона: рыхлый снег на проезжей части толщиной более 2 см, нарушение требований к состоянию обочин и тротуаров, складирование снежных масс на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, формирование снежных валов на проезжей части и ее вынужденное сужение.

"В настоящее время остается актуальной проблема нехватки дорожной техники для зимнего содержания дорог, кадрового состава в некоторых дорожно-эксплуатационных участках области, отсутствует финансирование для вывоза снега на полигоны и другие факторы", — отмечается в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД выдали 208 предписаний на устранение выявленных нарушений собственникам автодорог — ФКУ "Поволжуправтодор", министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

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