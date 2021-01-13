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Театр Культура

В театре оперы и балета пройдет второй показ "Любовного напитка"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 января в Самарском театре оперы и балета состоится второй показ спектакля новой версии "Любовного напитка" Гаэтано Доницетти.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Напомним, первый премьерный показ прошел в ноябре 2020 года.

"Любовный напиток" — история о том, как скромный Неморино оспаривал любовь независимой Адины у самоуверенного Белькоре при помощи чудодейственного снадобья Дулькамары.

В Самаре первая постановка "Любовного напитка" появилась в 2001 году, и спектакль исполнялся полностью на русском языке. В новой постановке речитатив исполняется на русском, а арии, дуэты и ансамбль на итальянском, как в оригинале.

"Спектакль поставлен специально для нашей молодой труппы, — сообщил генеральный директор Самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов, — кто-то работает у нас три года, кто-то выходит на сцену впервые. У нас есть прекрасные голоса среди новых солистов".

"Мне с ними было легко работать, — поделилась режиссер-постановщик оперы Марина Шапкина. — Кто-то из них, надеюсь, будучи уже заслуженными и народными, вспомнит лет через сорок, что начинал свою карьеру в самарском театре именно в этом моём спектакле".

Музыкальный руководитель — художественный руководитель и главный дирижёр самарского театра Евгений Хохлов; дирижёр-постановщик — Алексей Ньяга; режиссёр-постановщик — Марина Шапкина; художник-постановщик — главный художник театра Елена Соловьёва; хормейстер-постановщик — главный хормейстер Максим Пожидаев; балетмейстер-постановщик — Владимир Шачнев.

Возрастное ограничение — 12+

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