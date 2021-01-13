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Соцподдержка Общество

Работники АО "Транснефть - Приволга" провели волонтерские новогодние акции

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники АО "Транснефть - Приволга" провели серию новогодних волонтерских мероприятий. Всего с начала декабря в аппарате управления и в филиалах акционерного общества были организованы 11 волонтерских акций, в которых приняли участие более 500 человек.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сотрудники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" организовали традиционную новогоднюю волонтерскую акцию "Елка добра" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в г. Чапаевске (Самарская область). Сотрудники исполняли новогодние желания детей, указанные в письмах Деду Морозу, — на собственные средства адресно покупали подарки.

Более 100 работников Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в рамках акции "Подарим детям Новый год" организовали сбор средств на приобретение подарков детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам и воспитанникам интернатов. Подарки переданы в комплексный центр социального обслуживания и в Специальную (коррекционную) школу-интернат (г. Бугуруслан).

Кроме того, сотрудники филиала пригласили воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Аистёнок" в Бугурусланский драматический театр им. Н. В. Гоголя на спектакль "Летучий корабль" и для каждого ребёнка подготовили сладкий подарок.

Работники линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" поздравили воспитанников ГКУ "Социальный приют для детей и подростков "Семья" в Бавлинском муниципальном районе", а также организовали сбор средств для Бавлинской районной организации инвалидов. Волонтеры ЛПДС "Кротовка" подготовили подарки для детей из Кинель-Черкасского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный" в п. Подгорный.

Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания передали подарки, развивающие игры и школьные принадлежности для 45 детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Наш дом" г. Новокуйбышевска. Волонтеры Саратовского РНУ вручили новогодние подарки 32 воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям в г. Саратове.

В силу действующих противоэпидемических ограничений все подарки были переданы представителям администраций социальных учреждений для вручения детям.

Волонтеры аппарата управления и Самарского РНУ передали новогодние подарки врачам и младшему медицинскому персоналу инфекционного отделения клиник Самарского медуниверситета, перепрофилированного в госпиталь для больных с короновирусной инфекцией.

Подарки от работников Волгоградского РНУ получили более 100 подопечных автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Милосердие", оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На собранные волонтерами средства были закуплены продуктовые наборы.

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