Продажи Lada в России в 2020 году просели на 5,2%

АвтоВАЗ в 2020 г. продал в России 343512 автомобилей Lada, что на 5,2% меньше, чем в прошлом году. При этом компания сообщает, что доля бренда в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5%, установив тем самым абсолютный рекорд за последние девять лет.

"Благодаря государственным мерам стимулирования автомобильного рынка, успешной реализации программы опережающих госзакупок, оперативной реакции компании на новые механизмы функционирования в условиях коронавирусных ограничений, динамичному развитию продуктового портфеля и хорошей работе дилерской сети Lada смогла укрепить лидерские позиции", - отмечается в пресс-релизе.

По итогам 2020 г. первое место по продажам в РФ удерживает Lada Granta (126112 автомобилей), на втором месте, как и в прошлом году, - Lada Vesta (107281 автомобиль). В топ-10 российского авторынка также вошла пассажирская версия универсала Lada Largus с результатом 37166 автомобилей.

В сегменте LCV в 2020 г. продано 13576 Lada, что на 23% выше, чем в 2019 г., и составляет около 95% суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

В прошлом году выросли также корпоративные продажи Lada - на 6%.

За рубежом по итогам 2020 г. было реализовано более чем 41 тысяча автомобилей Lada.