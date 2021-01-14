У пос. Пребрежный найден тайник с 3 кг наркотика

Полицейские Самары по поручению коллег из Волгограда, расследующих уголовное дело жителя Ленинградской области, провели осмотр лесного массива вблизи пос. Прибрежный Красноглинского района.

В отношении 38-летнего жителя Ленинградской области заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Установлено, что подозреваемый сбывал запрещенные вещества в том числе на территории Самарской области.

В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили четыре "закладки" со свертками с порошкообразным веществом. Полицейские направили изъятое на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что внутри свертков находится наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество — амфетамин. Общая масса изъятого составила почти 3 килограмма.

В настоящее время Следственным отделом Отдела МВД России по Ставропольскому району по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 и ч.3 ст. 30, п. "г" ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ближайшее время материалы дел будут переданы волгоградским коллегам.