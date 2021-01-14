В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области днем 14 января объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
Местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, сильный снег 6-19 мм, метель с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров, на дорогах снежные заносы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82