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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области днем 14 января объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

Местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, сильный снег 6-19 мм, метель с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров, на дорогах снежные заносы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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