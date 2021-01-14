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Общество

На Крещение на Полевом спуске оборудуют официальную купель и теплые палатки

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. официальная купель будет организована на Полевом спуске Волги, сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В мэрии Самары обсудили организацию работы городских ведомств и департаментов в Крещение. Работа специальных служб на Полевом спуске будет организованна с 18 по 19 января.

Специалисты поисково-спасательного отряда Самары произвели замер льда. Его толщина составляет от 30 до 35 см и считается достаточной для проведения мероприятия. Безопасность на воде обеспечат профессиональные спасатели. Также будут дежурить полиция и скорая помощь.

На Полевом спуске появятся шесть теплых палаток для переодевания, специальные деревянные мостки и лестница. При желании купающиеся смогут выпить горячего чая. Особое внимание будет уделено безопасности не только на воде, но и на территории площадки. Планируется организовать контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

В других привычных для самарцев местах купание в прорубях запрещено. Внутригородским районам поручено провести рейд на предмет выявления несанкционированных прорубей, оборудованных в обход всех требований безопасности. Незаконные и опасные купели ликвидируют.

Совершить омовение можно будет в пяти храмах. Там также будет организован строгий контроль за мерами безопасности: соблюдением социальной дистанции, масочным режимом.

Гид потребителя

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