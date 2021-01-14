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Суды Происшествия

Мужчина украл из машины колонки и автомагнитолу, но оставил чеки со своими данными

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре осудили 38-летнего местного жителя за автокражу, сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее из машины 37-летнего самарца украли музыкальные колонки, автомагнитолу, электронасос и набор инструментов общей стоимостью 9 тыс. рублей.

По данным полиции, автомобиль не был оборудован сигнализацией и стоял на неохраняемой территории на ул. Стара-Загоры.

Правоохранители нашли в багажнике четыре квитанции, которые мог оставить злоумышленник. В итоге был задержан неоднократно судимый мужчина. Он не отрицал вину и выдал часть похищенного, что не успел продать.

В итоге суд назначил автовору год лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года.

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