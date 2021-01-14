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Общество

В Самаре определят финалистов конкурса социальных плакатов "Вместе против коронавируса"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 января, в 10:30 в Центре социализации молодежи пройдет отборочный этап регионального конкурса социальных плакатов среди школьников и студентов Самарской области "Вместе против коронавируса".

Юные авторы из всех муниципальных образований региона прислали более чем 1200 изобразительных работах, где попробовали самостоятельно ответить на вопрос: что необходимо сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции? Участниками конкурса стали дети и молодежь в трех возрастных группах: до 12 лет, 12–15 лет, 16–18 лет.

Жюри под председательством директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой предстоит определить победителей на основе строгих критериев оценки конкурсных работ. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами организаторов конкурса.

Кроме того, на основе отобранных 12 работ дизайнеры создадут комплект социальных плакатов, пропагандирующих соблюдение норм и правил поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Большое количество художественных работ, их необычный взгляд на тему конкурса и разнообразие творческого подхода, — все это в очередной раз показало как социальную активность наших граждан, так и традиционно свойственную нам — самарцам, — креативность", — отмечает организатор конкурса — член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.  
    
 

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