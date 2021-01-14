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Преступления Происшествия

Водитель ВАЗ-21011 пытался обмануть полицейских, пересев на пассажирское сиденье

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, повторно отказавшегося проходить медосвидетельствование.

В Кинель-Черкасском районе инспекторы ДПС заметили ВАЗ-21011, водитель которого нарушал ПДД. Машина виляла из стороны в сторону. Увидев полицейских, автомобилист остановился на обочине и пересел на пассажирское сиденье. Правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.

Как выяснилось, в июле 2020 г. 24-летнего жителя с. Тимашево дважды привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В ноябре 2020 г. Богатовский райсуд за нарушение ПДД назначил ему ограничение свободы на восемь месяцев.

Гид потребителя

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