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Общество

В выходные в Самарской области будет идти снег

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные в Самарской области будет идти снег, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

В пятницу днем, 15 января, облачно. Местами небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

В субботу, 16 января, ночью облачно. Снег, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха -7...-12 °C. Днем облачно. Снег, местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

В воскресенье, 17 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Местами до -22°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C.

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