В пос. Гранный организуют проверку из-за угрозы вырубки дубовой рощи

В феврале представители регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры организуют выездное совещание в пос. Гранный в Новокуйбышевске по вопросу сохранения вековых дубов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на встрече с жителями.

Жительница новокуйбышевского пос. Гранный Таисия Свиридова и ее соседи по СНТ "Факел" направили коллективное обращение Александру Хинштейну по вопросу сохранения дубовой рощи в их поселке. Вот уже 10 лет команда единомышленников воюет за дубовую рощу на так называемой косе озера Барское, более известного как Двубратное.

Осенью 2010 года здесь начали рыть траншею, чтобы огородить весь берег забором. "Но мы собой закрыли путь технике, а потом забаррикадировали бетонными блоками дорогу, которую уже начали отсыпать захватчики. Никому не позволим здесь рубить деревья и что-то строить", — рассказала женщина.

В 2013 году люди уже обращались к Александру Хинштейну. Тогда после вмешательства депутата строительство удалось остановить. Но сейчас жители опасаются, что лесные участки снова могут быть выставлены на продажу, и уже нашлись покупатели. "Помогите сохранить вековые дубы", — обратились к депутату отчаявшиеся дачники.

Александр Хинштейн пообещал переговорить по этому поводу с руководителем министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона и с главой природоохранной прокуратуры области. В феврале в Гранном будет организовано выездное совещание на эту тему с привлечением всех ответственных сторон.