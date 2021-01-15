В Самаре мужчина пытался купить права за 800 тыс. рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 27 ноября 2020 г. подозреваемый получил от знакомого 800 тыс. руб., которые пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД России по Самаре за выдачу водительских удостоверений категории "D", без фактического прохождения обучения и сдачи экзамена.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.