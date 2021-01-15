На территории РКЦ "Прогресс" может появиться мемориальная доска в честь Юрия Гагарина

Во время личного приема граждан депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном председатель областного союза ветеранов Вадим Токарев предложил увековечить в Самаре память Юрия Гагарина.

Ветераны поделились соображением, что установка мемориальной доски может быть приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Александр Хинштейн идею поддержал и предложил выбрать в качестве места для установки мемориала завод "ЦСКБ-Прогресс", на аэродроме которого когда-то осуществлял посадку Юрий Гагарин. Депутат пообещал обсудить этот вопрос со всеми ответственными структурами.

Кроме того, Вадим Токарев предложил идеи по реализации проекта "Крылья Родины", касающейся установки памятника самолету "МиГ-17" в Самаре. Также ветераны принесли на встречу с депутатом фотоальбом с оригиналами раритетных фото Юрия Гагарина. Их передадут одному из городских музеев.