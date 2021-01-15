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Общество

В Самарской области появятся Советы собственников

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшее время в регионе появятся Советы собственников, задача которых – защита интересов жителей, работа с УК, РСО и представителями власти. Об этом заявил руководитель Регионального центра "ЖКХ - Контроль" Виктор Часовских.

Первый в Самарской области Совет собственников появился 14 января в Новокуйбышевске. В него вошли жители с активной позицией.

Сообщается, что Советы собственников появятся в большинстве муниципалитетов Самарской области. До конца января организационные заседания пройдут в Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Тольятти, Похвистнево и Отрадном. Кроме того, Советы появятся в каждом районе Самары. С предложениями можно обращаться по электронной почте soukk54@mail.ru.

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