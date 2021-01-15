В Самарской области полицейским пришлось гоняться за подозреваемым в сбыте наркотиков

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали жителя Тамбовской области, который может быть причастен к перевозке и сбыту наркотиков.

Рано утром сотрудники ДПС на 2 км дороги Тольятти - Димитровград заметили припаркованную на обочине Lada Granta. Находившегося за рулем молодого человека попросили предъявить документы, но он попытался скрыться. После непродолжительной погони машину остановили, а водителя задержали.

В 40 м от дороги полицейские нашли на земле под снегом пакет с более чем 480 г мефедрона.

По версии правоохранителей, парень был курьером-закладчиком. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт или пересылку наркотиков"). Кроме того, медосвидетельствование показало, что задержанный был в состоянии наркотического опьянения.