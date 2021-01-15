Двух самарцев подозревают в крупном мошенничестве

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух человек по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, в декабре 2019 г. и в марте 2020 г. злоумышленники получили от управляющего ООО 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. за якобы принятие должностными лицами ФНС решения об уменьшении предполагаемых налоговых доначислений. При этом получатели денег не имели реальной возможности и намерений исполнить обещанное.

Еще один факт незаконного получения сообщниками 5,5 млн руб. правоохранители зафиксировали в ноябре 2020 года.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.