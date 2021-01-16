Автомобили Lada и Dacia переведут на одну платформу

АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Об этом сообщает autostat.ru.

Группа Renault в рамках стратегического плана "Ренолюция" (Renaulution) создала бизнес-подразделение Dacia-LADA. Гендиректором подразделения Dacia-LADA назначен Дени Ле-Вот. Глобальная цель подразделения — сделать LADA и Dacia международными брендами.

АВТОВАЗ усилит продуктовый план LADA с помощью четырех новых моделей, которые выведут на рынок к 2025 г., в том числе новое поколение Niva — в 2024 г., а также новый автомобиль сегмента С-SUV — в 2025 году.