16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности 287 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области Жителей региона поздравят со 170-летием Самарской губернии почтовыми открытками Министр здравоохранения РФ призвал привитых от COVID-19 носить маски В Самаре открылась инклюзивная мастерская для детей и подростков

Общество

Из-за сильного ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью 17 января местами сохранится усиление юго-западного ветра 15-18 м/с.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31