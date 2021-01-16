Из-за сильного ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 17 января местами сохранится усиление юго-западного ветра 15-18 м/с.
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 17 января местами сохранится усиление юго-западного ветра 15-18 м/с.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.