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Список самарских храмов, в которых на Крещение появятся купели

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стал известен список самарских храмов, где в Крещение, в ночь на 19 января, появятся купели.

Желающие смогут совершить омовение в купелях при городских храмах:

— Храм Спиридона Тримифунтского, Советской Армии, 251Б;

— Храм Казанской иконы Божией Матери, Коммунистическая, 1;

— Храм во имя Архистратига Божьего Михаила, Новгородская, 1.

Кроме того, администрация города и МЧС оборудует купель на Полевом спуске реки Волга.

В местах омовений будут контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В других местах купание в прорубях запрещено. Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.

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