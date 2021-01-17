Список самарских храмов, в которых на Крещение появятся купели

Стал известен список самарских храмов, где в Крещение, в ночь на 19 января, появятся купели.
Желающие смогут совершить омовение в купелях при городских храмах:
— Храм Спиридона Тримифунтского, Советской Армии, 251Б;
— Храм Казанской иконы Божией Матери, Коммунистическая, 1;
— Храм во имя Архистратига Божьего Михаила, Новгородская, 1.
Кроме того, администрация города и МЧС оборудует купель на Полевом спуске реки Волга.
В местах омовений будут контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
В других местах купание в прорубях запрещено. Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.