В Самарской области ожидается морозная неделя

К началу недели циклонический вихрь ушел за Урал, открыв путь арктическому холоду. В Самарской области снег прекратится, ветер ослабеет, а мороз усилится, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 18 января, переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C.
Во вторник, 19 января, ночью облачно. Снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха -20...-25 °C. Днем облачно. Снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В среду, 20 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха -20...-25 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.