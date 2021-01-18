В Самарской области ожидается морозная неделя

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К началу недели циклонический вихрь ушел за Урал, открыв путь арктическому холоду. В Самарской области снег прекратится, ветер ослабеет, а мороз усилится, сообщает Приволжское УГМС.