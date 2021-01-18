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Общество

В Самарской области ожидается морозная неделя

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К началу недели циклонический вихрь ушел за Урал, открыв путь арктическому холоду. В Самарской области снег прекратится, ветер ослабеет, а мороз усилится, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник днем, 18 января, переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C.

Во вторник, 19 января, ночью облачно. Снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха -20...-25 °C. Днем облачно. Снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.

В среду, 20 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха -20...-25 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.

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