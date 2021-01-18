Тольяттинец оплатил долг 92 тыс. руб. по штрафам ГИБДД после ареста автомобиля

Житель Тольятти, который 58 раз нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 46 тыс. руб., был остановлен в ходе совместного рейдового мероприятия УФССП с сотрудниками Госавтоиспекции.

Мужчине неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако мужчина продолжал не оплачивать штрафы.

Во время рейда должнику предложили оплатить задолженность на месте, однако он отказался. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля Chevrolet Cruze составлен акт описи и ареста имущества.

После изъятия транспортного средства мужчина полностью погасил задолженность на общую сумму в 92 тыс. руб. с учетом исполнительного сбора. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.