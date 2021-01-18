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В самарском Росреестре рассказали о новшествах во взаимодействии с кадастровыми инженерами

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Росреестра П/0401, который оптимизировал процедуру предоставления в ведомство сведений о лице, принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО КИ). Кроме того, сокращен перечень таких сведений, сообщили в самарском Росреестре.

Росреестр ведет государственный реестр СРО КИ, а также государственный реестр кадастровых инженеров. По данным на 1 декабря 2020 г. реестр СРО КИ содержит сведения о 14 организациях и одном национальном объединении, а государственный реестр кадастровых инженеров — о 24 535 кадастровых инженерах, имеющих право осуществлять кадастровую деятельность на территории РФ. С помощью реестра можно получить информацию о конкретном кадастровом инженере и результатах его деятельности. Информация размещена на сайте Росреестра.

Теперь, согласно новому приказу, СРО КИ смогут направлять все необходимые сведения в Росреестр только в электронном виде с помощью сервиса "Реестры СРО", размещенного на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан и модернизован.

"Ведение реестра исключительно в электронном виде, как и передача сведений из СРО в Росреестр в виде электронных документов, является важнейшим шагом на выбранном пути общей цифровизации государственных услуг", - отмечают в ведомстве.

Согласно приказу, СРО КИ не нужно будет представлять в Росреестр информацию о наличии у физического лица необходимого высшего образования, о прохождении стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, о сдаче теоретического экзамена, подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний, о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки либо повышения квалификации, об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости.

Сегодня СРО КИ направляют в Росреестр эти сведения с приложением заверенных копий документов. Теперь дублирование этой информации в ГРКИ признано излишним, так как она включается в реестр членов СРО КИ в силу требований законов и размещаются на официальных сайтах саморегулируемых организаций.

Кроме того, отменяется требование о представлении в Росреестр информации о виде проверки и сведений о поступивших жалобах, поскольку их включение в ГРКИ не предусмотрено законодательством.

Поскольку теперь не надо направлять в Росреестр сведения с приложением заверенных копий на бумажном носителе, а также отменено обязательство направлять данные о прохождении кадастровыми инженерами обучения и о рассмотренных жалобах сократятся временные и материальные затраты, считает член Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области, руководитель подразделения по Самарской области АСРО "Кадастровые инженеры" Максим Куприн.

"Ассоциация СРО "Кадастровые инженеры" ежедневно направляла в Росреестр уведомления с приложением на бумажном носителе заверенных копий документов в объеме по 200 — 300 листов. Теперь СРО КИ будут направлять в Росреестр все необходимые сведения только в электронном виде — с помощью сервиса "Реестры СРО", размещенного на сайте ведомства и это очень удобная и современная система взаимодействия. Для работы в сервисе достаточно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наша Ассоциация начала пользоваться этим сервисом в третьем квартале 2020 года. Кроме того, целый ряд документов теперь направлять не надо, и это позволяет не тратить время и бумагу впустую", — рассказал Максим Куприн.

Эксперт также отметил, что приказ долго и обстоятельно обсуждался Росреестром с кадастровым сообществом. В нем нашли отражение многие предложения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

"К сожалению, одна тема не зафиксирована в данном документе: о возможности "перекачивания" в ГРКИ информации, внесенной в отношении кадастрового инженера в реестр СРО КИ. Между тем это позволило бы исключить двойного внесения одной и той же информации и прикрепления одних и тех же файлов с документами. Надеемся, что этот вопрос — как было обещано руководством Росреестра — найдет свое решение в ближайшее время", — говорит Максим Куприн.

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