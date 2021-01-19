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СМИ: Полицейского из Самары проверят на "слив" информации по делу об отравлении Навального

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре 29 декабря заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении старшего лейтенанта полиции Самары Кирилла Чупрова, пишет РБК со ссылкой на источник в областном ГУ МВД. 

По версии следствия, он раскрыл посторонним людям данные из "Розыска магистраль". Информация могла касаться авиаперелетов людей, упомянутых в журналистском расследовании об отравлении Навального.

В базе данных "Розыск магистраль" содержится информация о перемещениях пассажиров по всей стране — в поездах, самолетах и автотранспорте.

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