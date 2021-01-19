СМИ: Полицейского из Самары проверят на "слив" информации по делу об отравлении Навального

В Самаре 29 декабря заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении старшего лейтенанта полиции Самары Кирилла Чупрова, пишет РБК со ссылкой на источник в областном ГУ МВД.

По версии следствия, он раскрыл посторонним людям данные из "Розыска магистраль". Информация могла касаться авиаперелетов людей, упомянутых в журналистском расследовании об отравлении Навального.