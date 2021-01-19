В нескольких районах Самарской области отменен карантин по АЧС

Губернатор Самарской области подписал ряд постановлений, которые отменяют карантин по африканской чуме свиней в нескольких районах губернии.

Так, снятие ограничительных мер коснулось территории нацпарка "Самарская Лука" - Жигулевска, а также нескольких поселений, охотхозяйств в Шигонском, Красноярском, Ставропольском, Безенчукском, Волжском, Исаклинском, Сергиевском, Кинельском и Сызранском районах.

После отмены карантина в течение шести месяцев действует запрет на вывоз свиней и продукции из них. Запрет на реализацию свиней и закупку их у населения.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней допускается только через год. Контроль АЧС среди диких кабанов проводится путем диагностического отстрела или отлова.