16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Суботицы "Крылья Советов" подписали нападающего Арни Вильхьяльмссона Игрок "Крыльев Советов" Сафаа Хади выступил за сборную Ирака Защитником "Крыльев Советов" Сергеем Божиным интересуется клуб из Греции "Крылья Советов" просматривают защитника из Белоруссии

Футбол Спорт

На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Суботицы

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 января, на турецком сборе самарская команда провела первый матч. Он принес "Крыльям Советов" победу над "Спартаком" из Суботицы (Сербия). Счет по итогам игры– 4:1.

Фото: kc-camapa.ru

Свою первую игру в 2021 г. самарцы провели двумя составами на поле футбольного комплекса "Беллис". Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин задействовал всех здоровых на данный момент игроков. Впервые футболки самарского клуба надели находящиеся на просмотре Дмитрий Прищепа и Арни Вильхамссон. Оба сыграли по тайму.

После длительной паузы на поле вновь вышел Сафаа Хади. В первой половине игры счет не был открыт. Зато после перерыва было забито сразу пять мячей.

Открыл счет голам самарской команды в этом году удар Максима Витюгова. Затем Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. Третий гол в своем фирменном стиле забил Александр Солдатенков. Окончательный счет в матче установил исландский атакующий полузащитник — Арни. Единственный пропущенный гол получился со стандарта. Серб Йочич красивым ударом исполнил штрафной.

В 2017 году "Крылья Советов" на сборе в Сербии уже играли контрольный матч со "Спартаком". Игра прошла в городе Стара-Пазово и завершилась вничью — 1:1 (в составе "Крыльев" голом с пенальти отметился Ятченко).

Во вторник, 19-го января, "Крылья Советов" проведут второй матч на турецком сборе. Соперник — "Чайка" (Песчанокопское). Игра начнется в 18:30 по самарскому времени.

Всего в рамках первого сбора "Крылья Советов" планируют провести три контрольных матча. Заключительная игра состоится 21 января со "Славией" из Софии.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31