На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Суботицы

В понедельник, 18 января, на турецком сборе самарская команда провела первый матч. Он принес "Крыльям Советов" победу над "Спартаком" из Суботицы (Сербия). Счет по итогам игры– 4:1.

Свою первую игру в 2021 г. самарцы провели двумя составами на поле футбольного комплекса "Беллис". Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин задействовал всех здоровых на данный момент игроков. Впервые футболки самарского клуба надели находящиеся на просмотре Дмитрий Прищепа и Арни Вильхамссон. Оба сыграли по тайму.

После длительной паузы на поле вновь вышел Сафаа Хади. В первой половине игры счет не был открыт. Зато после перерыва было забито сразу пять мячей.

Открыл счет голам самарской команды в этом году удар Максима Витюгова. Затем Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. Третий гол в своем фирменном стиле забил Александр Солдатенков. Окончательный счет в матче установил исландский атакующий полузащитник — Арни. Единственный пропущенный гол получился со стандарта. Серб Йочич красивым ударом исполнил штрафной.

В 2017 году "Крылья Советов" на сборе в Сербии уже играли контрольный матч со "Спартаком". Игра прошла в городе Стара-Пазово и завершилась вничью — 1:1 (в составе "Крыльев" голом с пенальти отметился Ятченко).

Во вторник, 19-го января, "Крылья Советов" проведут второй матч на турецком сборе. Соперник — "Чайка" (Песчанокопское). Игра начнется в 18:30 по самарскому времени.

Всего в рамках первого сбора "Крылья Советов" планируют провести три контрольных матча. Заключительная игра состоится 21 января со "Славией" из Софии.