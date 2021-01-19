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Общество

Дептранс предложил изменить схемы движения самарских автобусов

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары инициировал внести изменения в реестр муниципальных маршрутов №№ 27 и 30. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Самары.

В дептранс поступили заявления от организаций-перевозчиков, предлагающих изменить наименования и схемы автобусных маршрутов № 27 "Безымянский рынок — кинотеатр "Луч" и маршрута № 30 "Дом печати — завод "Экран".

Предлагается наименование маршрута № 27 "Безымянский рынок — кинотеатр "Луч" изложить в следующей редакции: маршрут № 27 "Станция метро "Безымянка" — кинотеатр "Луч" — Станция метро "Безымянка" (кольцевой). Наименование маршрута № 30 "Дом печати — завод "Экран" изложить в следующей редакции:  маршрут № 30 "Автовокзал "Центральный" — завод "Экран".

В пояснительной записке отмечается, что изменения коснутся также протяженности этих маршрутов. Она будет приведена в соответствие со схемой движения и составит: 21,04 км для маршрута № 27 (вместо прежних 21,6 км) и 10,4 км (или 13,9 км при движении с заездом к ул. Кабельной) — для маршрута № 30 (вместо прежних 12,35 км).

Кроме того, проектом постановления предлагается отменить муниципальные маршруты № 7 ("Безымянский рынок — Транзитная") и № 65 ("Центральный автовокзал — Кабельная"). Департамент транспорта аргументирует решение "отсутствием устойчивого пассажиропотока на указанных маршрутах, а также дублированием другими маршрутами".

Гид потребителя

Фото на сайте

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