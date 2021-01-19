Тольятти назван одним из лучших городов России для создания и ведения бизнеса

Финансовый университет при Правительстве РФ недавно опубликовал заключительное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2020 год. Согласно документу, Тольятти занял второе место среди городов, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка. Впереди оказался только Нижний Тагил. Далее в рейтинге идут Набережные Челны, Владикавказ и Череповец.

Эксперты связывают рост инвестиционной активности в автограде с созданием в 2010 году на территории, прилегающей к городу, особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ). В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о расширении границ городского округа Тольятти, согласно которому ОЭЗ "Тольятти" была включена в границы моногорода. Это решение позволило резидентам ОЭЗ получить доступ к мерам господдержки, предусмотренным для моногородов, в частности подключение инженерной инфраструктуры и доступные кредитные и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов. В марте 2016-го была утверждена территория опережающего развития "Тольятти" (ТОСЭР), что также способствует улучшению деловой активности.

Быстрая динамика роста числа резидентов ОЭЗ и ТОСЭР обусловлена большой и структурированной работой, проделанной правительством Самарской области и городскими властями.

"Сегодня мы можем смело сказать о том, что территория опережающего развития "Тольятти" комфортна для инвесторов. Создание благоприятного инвестиционного климата в области реализуется в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". Эта задача поставлена нам президентом и губернатором. Регион и город Тольятти создают одни из лучших условий для ведения бизнеса в стране, инвесторы на это откликаются и все смелее приходят к нам за получением этого статуса", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В режиме "одного окна" с инвесторами работает Агентство по привлечению инвестиций. Более того, к каждому потенциальному резиденту прикрепляется персональный менеджер, который оказывает предпринимателю всю необходимую поддержку — от помощи в подготовке необходимых документов для подачи заявки до консультирования сотрудников организации после запуска производства.