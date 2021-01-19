Вечером 19 января Самара встала в 10-балльных пробках

Во вторник, 19 января, примерно в 17:35 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок. Множество автомагистралей города окрасилось в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

Если верить "Яндексу", в старой части города движение было свободным, проблемы для автомобилистов начинались в центральной части Самары. Так, на ул. Красноармейской пробка по направлению "из города" начиналась от ул. Галактионовской и продолжалась до ул. Спортивной. А затор на ул. Маяковского в том же направлении стартовал на Волжском проспекте, доходил до ул. Коммунистической, по которой продолжался до ул. Чкалова. Улицу Первомайскую двухсторонний затор накрыл от ул. Молодогвардейской до ул. Больничной. На ул. Полевой пробка начиналась от ул. Галактионовской и доходила до ул. Мичурина, по которой продолжалась до Московского шоссе. На Московском шоссе движение транспорта было затруднено от ул. Дачной до ул. Революционной и от ул. 22-го Партсъезда до ул. Георгия Димитрова. Затор на ул. Ново-Садовой продолжался почти от пр. Масленникова до ул. 22-го Партсъезда. Автомобильные пробки местами были обозначены на улицах Тухачевскорго, Гагарина, Авроры, Ново-Вокзальной и пр. Кирова. Заторы наблюдались на некоторых участках ул. Победы, Зубчаниновского и Заводского шоссе. Движение также было осложнено местами на улицах Ташкентской, Стара-Загора, Алма-Атинской и других дорогах Самары.

При этом на карте было отмечено всего четыре ДТП: на ул. Авроры, в районе пересечения с ул. Аэродромной; на ул. Ново-Вокзальной, у перекрестка с ул. Фадеева; на кольцевой развязке пр. Кирова и ул. Стара-Загора и у пересечения ул. Алма-Атинской и пр. Карла Маркса.

Информации о тяжких ДТП не поступало. По мнению самарцев, затруднения в движении могли быть связаны с вечерним часом пик и снегом, сузившим некоторые городские магистрали.