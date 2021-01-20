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В конце рабочей недели, с перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные, в Самарской области ожидается ослабление морозов и более интенсивные осадки, сообщает Приволжское УГМС.