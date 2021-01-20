В конце рабочей недели, с перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные, в Самарской области ожидается ослабление морозов и более интенсивные осадки, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 20 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В четверг, 21 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -23...-28 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В пятницу, 22 января, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха -15...20 °C. Местами до -25°C. Днем облачно. Небольшой , местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.