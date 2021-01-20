ООО "Газобетон63" уличили в незаконном использовании чужого товарного знака

ФАС вынесла постановление об административном правонарушении в отношении ООО "Газобетон63". Компанию уличили в недобросовестной конкуренции и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Разобраться в ситуации в ноябре 2019 г. попросил производитель изделий из ячеистого бетона - АО Завод "Коттедж". Несколько лет назад между АО и ООО "Газобетон63" был заключен дилерский договор. Его расторгли в середине 2018 года, но ООО продолжило использовать товарный знак компании "Завод Коттедж" на своем сайте и в соцсетях, "привлекая тем самым клиентов и одновременно вводя их в заблуждение". Подобные действия ООО "Газобетон63" могли причинить производителю бетонных изделий ущерб в виде неполученной прибыли и уменьшения числа покупателей.

Вместе с обращением в ФАС АО обратилось с иском в отношении компании "Газобетон63" в Арбитражный суд Самарской области. Суд удовлетворил иск о незаконном использовании товарного знака. Кроме того, в 2020 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам приняли аналогичные решения, не найдя оснований для удовлетворения обжалования со стороны ООО "Газобетон63".