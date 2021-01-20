За неделю в Самарской области браконьеры убили двух лосей

Ночью 13 января в Шенталинском районе инспектором департамента охоты и рыболовства Самарской области, при поддержке полицейских, был установлен факт незаконной добычи особи самца лося, об этом сообщили в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Правоохранители уже установили личности подозреваемых. Нанесенный ущерб государству составил 240 тыс. рублей.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о незаконной охоте по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте уточняют, что аналогичный случай добычи лося, в этом случае — самки, произошел днем ранее, в ночь на 12 января в Сергиевском районе. Ущерб нанесенный государству составил 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых.

А всего с начала 2021 г. инспекторами департамента охоты и рыболовства Самарской области выявлено 13 административных правонарушений. Правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 258 УК РФ (незаконная охота).