Самара на 11 месте в рейтинге самых оптимистичных городов России по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Больше всего оптимистов живет в Краснодаре, Москве и Томске.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: cкажите, в любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону? Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок? В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств? Вас больше заботит прошлое или будущее?

Эксперт уточнил, что по результатам опроса положительную сторону в любой жизненной ситуации пытаются найти лишь 29% опрошенных, а то, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт считают 46% респондентов попавших в выборку.

Эксперт отметил, что лишь 18% респондентов привыкли жаловаться на неудачное стечение обстоятельств, но при этом прошлое заботит 54% опрошенных больше чем будущее.

Опрос проводился в 23 городах России по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов.