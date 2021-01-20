Бизнес и власть обсудят актуальные вопросы госзакупок на мартовском форуме в Москве

Самое крупное событие в сфере закупок — XVI Всероссийский Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года. Оргкомитет форума возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Форум-выставка — единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Именно с ними отечественные поставщики смогут вступить в прямой диалог и открыто обсудить самые злободневные вопросы. Около 7 тысяч представителей из 85 регионов России станут активными участниками происходящих событий.

Девиз форума — "Время российской промышленности" — обусловлен рядом стратегических задач, поставленных Президентом России по развитию промышленного потенциала страны.

Уникальность форума — в объединении всех звеньев одной цепи в одном месте и в одно время. Каждый экспонент или участник мероприятия будет иметь возможность пообщаться с представителями государственного сектора или бизнес-сферы, а также задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей. Статистика анкетирования за последние годы показала, что на вопрос "с какой целью вы посетили форум" большинство респондентов отвечают: "завести деловые знакомства" и "расширить круг поставщиков".

Ежегодно около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий спектр продукции для разных отраслей экономики. В числе постоянных экспонентов — субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации, электронные площадки, банки, общественные и экспертные организации.

Повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур — вот основная задача, которую в конструктивном и открытом диалоге заказчиков, поставщиков и общественных контролеров поможет решить форум. Ценно, что такие значимые для страны процессы проходят при поддержке Общероссийского народного фронта. Предложения и инициативы, выработанные в ходе работы дискуссионных площадок, войдут в резолюцию — итоговый документ форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".

"В 2021 году всех нас ждет большая работа! Форум-выставка должен помочь отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным предприятием. Уже сейчас свои экспозиции планируют представить российские предприятия, готовые продемонстрировать конкурентную продукцию и технологии государственным, муниципальным и корпоративным заказчикам, включая субъекты естественных монополий", — прокомментировал директор форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" Андрей Садофьев.