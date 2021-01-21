Дептранс Самары прокомментировал объединение маршрутов № 7 и 27

Объединение льготных маршрутов №№ 7 и 27 призвано улучшить транспортное снабжение жителей Зубчаниновки — количество подвижного состава будет увеличено за счет присоединения подвижного состава, работающего на маршруте № 7, к действующему маршруту № 27, сообщает департамент транспорта Самары.

Маршруты 7 и 27 дублируют друг друга. То есть для каждого из них составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки. По новой трассе следования исключается объезд по улицам Каховской - Вольской - пр. Кирова - Победы - Ново-Вокзальной - Вольской - Воронежской. Тем самым сокращается время оборотного круга.

Посадка на остановке "Станция метро Безымянка" будет осуществляться на ул. Победы в сторону Зубчаниновки, а не так, как раньше, на ул. Ново-Вокзальной.

"За счет схемы движения, исключающей "лишний" пробег, у пассажиров сохраняется возможность попасть на Безымянский рынок и уехать с него. Для улучшения ситуации проведена работа по объединению маршрутов в один, что позволит сократить интервал в утренние и вечерние часы пик до 15 минут, и сделать его не более 35 минут в межпиковое время", - говорится в сообщении ведомства.