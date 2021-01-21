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Дорожное строительство Транспорт и связь

Строительством двухуровневой развязки на ул. Ново-Садовой займется "Самаратрансстрой"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре займется ООО "Самаратрансстрой". Компания стала единственным участников торгов, а ее заявка была признана комиссией соответствующей условиям конкурса.

В  такой ситуации контракт обычно заключается с единственным участникам по максимальной цене. В данном случае работы были оценены в 3,6 млрд рублей.

Напомним, в рамках второго этапа реконструкции ул. Ново-Садовой на участке от ул. Гастелло до завода им. Тарасова помимо эстакады появится новая дороги по ул. 22 партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе. работы планируется завершить до 1 декабря 2023 года.

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