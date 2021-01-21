Команда ГТРК "Самара" в очередной раз добилась признания профессионального сообщества

Во вторник, 19 января, были подведены итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, который проходил уже в 9-й раз.

Пандемия внесла свои коррективы, и для церемонии награждения выбрали большой зал, чтобы соблюсти все санитарные требования. По традиции во время торжества вручают и "Золотое перо" — высшую награду профессионального сообщества губернии.

Это главное событие в медиасфере, своеобразное подведение итогов года. В 2020 году в условиях самоизоляции возросла потребность в достоверной и оперативной информации. Телевидение, радио, интернет стали основными ее источниками.

Многие масштабные мероприятия, торжества, фестивали из-за ограничений проводились в дистанционном формате. Но жители области были их участниками благодаря средствам массовой информации. Большая команда ГТРК "Самара" на всех своих ресурсах в течение года освещала самые актуальные и важные темы.

"Этот год мы прошли, прошли вместе, и я хочу поблагодарить все сообщество в вашем лице за очень взвешенную позицию по освещению главной угрозы 2020 года — новой коронавирусной инфекции. Вы стали настоящими помощниками для каждого жителя Самарской области", — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Первой из журналистского сообщества на сцену пригласили директора ГТРК "Самара" Елену Крылову. Она удостоилась почетного звания "Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области". Общественное признание — это результат долгого и упорного труда. Елена Крылова управляет главным медиаресурсом региона более 10 лет. Под ее руководством пять лет подряд программы телекомпании получают главные отраслевые награды — статуэтки "ТЭФИ-Регион". Ей удалось провести на ГТРК "Самара" масштабное техническое перевооружение и переход вещания канала на стандарт HD. В 2020 году ресурсы компании позволили освоить новые форматы, а главное — каждый день быть вместе с жителями региона. ГТРК "Самара" по итогам конкурса собрала самое большое количество наград.

"За этим стоит огромная работа. В таком непростом тяжелом году наши сотрудники были на передовой — там, где была инфекция, где было необходимо гражданское мужество и сила воли, преодоление собственных страхов. Все наши сотрудники: и журналисты, и операторы. И в этом году у этих наград особый статус. Они действительно серьезно заработанные. Хотя мы привыкли побеждать и умеем это делать", — отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Основной темой конкурса 2020 года стало 75-летие Победы. "Год памяти и славы" так называлось направление, где оценивались индивидуальные журналистские работы. В номинации "Память" победила ведущая и корреспондент ГТРК "Самара" Ирина Тумбарцева. Жюри покорил ее материал о бессмертном полке, который проходил в онлайн-формате. В номинации "Героизм" первое место заняла Ирина Белостоцкая. Она рассказала о легендарных страницах истории нашей области в радиоэфире. В разделе муниципальное СМИ в номинации "Героизм" победил коллектив ГТРК "Самара", который сейчас обеспечивает круглосуточное вещание на канале "Самара 24". Специальным призом награжден и мультимедийный проект компании "Голоса победы".

"Журналисты ГТРК "Самара" не стоят на месте, развиваются, поэтому сегодня так много наград. Поэтому сегодня "Золотое перо" Самарской губернии в номинации "телевидение" отправляется на ГТРК. Елена Леонидовна Крылова получает эту награду вполне заслуженно. Ну что греха таить, наша команда ГТРК — лучшая не только в регионе, но и в России", — отметила председатель регионального отделения Союза журналистов Ирина Цветкова.

Прорывом года стал сайт tvsamara.ru. Ежемесячное число просмотров новостей ГТРК "Самара" в интернете выросло с 65 тысяч до 2 миллионов.

Начальник службы радиовещания ГТРК "Самара" Елена Хегай получила награду "За вклад в развитие журналистики" имени Натальи Мануйловой. Премию "Личность в журналистике" имени Валентины Неверовой получила Анфиса Нагуманова, шеф-редактор службы радиовещания ГТРК "Самара".

Самый опытный оператор ГТРК "Самара" Валериан Введенский получил знак "За заслуги в наставничестве". Валериан Введенский, или, как его называют в коллективе "Глебыч", воспитал несколько поколений операторов.

Работа большой команды под управлением талантливого руководителя позволила упрочить позиции ГТРК "Самара" на рынке региональных медиа, закрепить лидерство в творческой и технологической конкуренции. Что подтвердили итоги 9-го журналистского конкурса.