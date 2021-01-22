Сызранец предстанет перед судом за найденный в ТЦ телефон

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, предусмотренного ч. 2 ст. 158 "Кража" УГ РФ.

Из материалов уголовного дела следует, посетительница ТЦ, получавшая деньги в банкомате, забыла рядом с ним телефон. Через некоторое время она вернулась, но средство сотовой связи уже не обнаружила. Женщина обратилась за помощью в полицию. Причиненный ущерб заявительница оценила на сумму более 13 тысяч рублей.

По версии следствия, 35-летний обвиняемый обнаружил телефон. Мужчина не стал разыскивать владельца дорогостоящей вещи, присвоил её себе и в дальнейшее использовал в личных целях. Злоумышленник был установлен и задержан полицейскими.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотовый телефон изъят и возвращен законной владелице.