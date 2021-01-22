АвтоВАЗ представил Niva Legend в комплектации Black

АвтоВАЗ представил новую модель в серии [BLACK] - Lada Niva Legend в пятидверном исполнении на базе комплектации Urban.

Отличительными чертами специальной серии являются контрастные элементы дизайна: черные корпуса зеркал в сочетании с полностью черными колесными дисками выгодно дополняют экстерьер автомобиля, а темная обивка потолка и сидений создают особую атмосферу в интерьере салона.

Пятидверный внедорожник украшает черно-хромированный бейдж с названием специальной серии.

Стоимость Niva Legend [BLACK] – от 729,9 тыс. рублей. В состав комплектации входит кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, 16-дюймовые литые диски колес. Черные элементы дизайна прекрасно сочетаются с любым из восьми цветов, доступных для этого автомобиля.