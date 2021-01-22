Самарский зоопарк готов принять 10 лебедей из Сызрани

Самарский зоопарк готов оказать помощь в спасении 10 лебедей, находящихся на водоеме около Сызрани.

Просьба поступила из отдела экологии и природопользования Сызрани: птицы находятся на полынье водоема около города.

Крупная полынья не замерзла даже в самые сильные морозы и пока птицам хватает места и, вероятно, корма, поэтому сейчас нет необходимости отлавливать и травмировать птиц. Если полынья начнет замерзать, то сотрудники Самарского зоопарка окажут помощь и разместят птиц на территории зоопарка или питомника, где животные пройдут медицинский осмотр и смогут перезимовать до весны.