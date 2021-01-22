16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец предстанет перед судом за найденный в ТЦ телефон Дело экс-начальника конвоя областного УФСИН поступило на новое рассмотрение в суд Владелицу турбазы "Хуторок Озерный" отправили под домашний арест В "деле тыловиков" областного ГУ МВД появились новые эпизоды Уголовное дело о поставках некачественного мяса в школы и детсады скоро отправится в суд

Преступления Происшествия

В Сызрани задержали подозреваемого в ограблениях пенсионерок

СЫЗРАНЬ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полицейские задержали в Сызрани 28-летнего ранее судимого безработного местного жителя по подозрению в грабежах.

В январе в городе произошли несколько ограблений, злоумышленник отбирал сумки у пожилых женщин.

Задержанный не отрицал вину. Он рассказал, что похищенные деньги тратил на развлечения и алкоголь. Общая сумма ущерба — более 28 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовные дела.

Сотрудники МУ МВД России "Сызранское" просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, обращаться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (8464) 33-38-66, 35-50-14, 35-50-39, 020 (112 с мобильных).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31