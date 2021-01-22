В Сызрани задержали подозреваемого в ограблениях пенсионерок

Полицейские задержали в Сызрани 28-летнего ранее судимого безработного местного жителя по подозрению в грабежах.

В январе в городе произошли несколько ограблений, злоумышленник отбирал сумки у пожилых женщин.

Задержанный не отрицал вину. Он рассказал, что похищенные деньги тратил на развлечения и алкоголь. Общая сумма ущерба — более 28 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовные дела.

Сотрудники МУ МВД России "Сызранское" просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, обращаться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (8464) 33-38-66, 35-50-14, 35-50-39, 020 (112 с мобильных).