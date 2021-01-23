В выходные в регионе будет тепло и пройдет дождь

В субботу, 23 января, еще сохранится морозная погода, а в воскресенье Самарская область окажется в теплом секторе обширного циклона, центр которого находится над районами Скандинавии. Благодаря изменению в средней тропосфере направления воздушных потоков на юго-западные, в регион начнет поступать теплый и влажный воздух Средиземноморья. Ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя. Местами туман и гололед. Температура воздуха повысится. К началу рабочей недели интенсивность осадков ослабеет, на дорогах местами образуется гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу, 23 января, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха -11...-16°C. Местами -18...-23°C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8°C. Местами до -13°C.
В воскресенье, 24 января, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами туман, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8°C. Местами до -13°C. Днем облачно. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +1...-4°C.
В понедельник, 25 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -0...-5°C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -0...-5°C. Местами гололедица.