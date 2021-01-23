В выходные в регионе будет тепло и пройдет дождь

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В субботу, 23 января, еще сохранится морозная погода, а в воскресенье Самарская область окажется в теплом секторе обширного циклона, центр которого находится над районами Скандинавии. Благодаря изменению в средней тропосфере направления воздушных потоков на юго-западные, в регион начнет поступать теплый и влажный воздух Средиземноморья. Ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя. Местами туман и гололед. Температура воздуха повысится. К началу рабочей недели интенсивность осадков ослабеет, на дорогах местами образуется гололедица, сообщает Приволжское УГМС.